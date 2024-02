Saiba como participar de projeto gratuito para empreendedor na capital | A TARDE

O projeto Brasil Mais Empreendedor, que percorreu 10 bairros da capital baiana, abriu novas vagas, desta vez em Praia Grande, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. O projeto já contribuiu para a formação de mais de 300 empreendedores que estavam no estágio inicial de seus negócios com cursos e consultorias gratuitas.

As aulas desta edição, que ocorrerão na Comunidade Evangélica de Salvador, têm início em 4 de março, e as inscrições podem ser realizadas até o próximo dia 2 através do site brasilmaisba.conaje.com.br. Os interessados em participar não precisam ser moradores da comunidade onde as aulas acontecem, mas devem ter entre 17 e 39 anos e residir em comunidades periféricas da capital, sendo as mulheres preferencialmente contempladas.



A proposta do projeto Brasil Mais Empreendedor é oferecer não apenas o conhecimento teórico sobre empreendedorismo, mas também consultorias práticas que auxiliam os participantes na aplicação dos conceitos aprendidos em seus negócios.



Realizado pela Confederação Nacional de Jovens Empresários (Conaje) em parceria com o Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (MEMP), o projeto será dividido em duas partes: a primeira com aulas presenciais sobre temas do universo empreendedor, e a segunda será um período de 3 meses em que os alunos contarão com o acompanhamento de especialistas.

Iniciativa é gratuita e oferece 35 vagas para formação de moradores da periferia | Foto: Divulgação

Alana Elias, presidente da Associação Jovens Empreendedores da Bahia (AJE-BA), responsável pela coordenação técnica do projeto na Bahia, destacou o impacto dessa iniciativa.



“Buscamos democratizar o acesso à informação, levando conhecimentos técnicos e de habilidades empreendedoras para quem está começando sem planejamento e se sente perdido”.



Experiência importanteGislaine Silva, empreendedora no ramo de fantasias infantis, participou da 1ª edição do Brasil Mais Empreendedor, realizada no Cabula.

"Para mim, foi um divisor de águas. Apesar de já estar há muito tempo no mercado, algumas coisas eu ainda não tinha conhecimento, como a área de precificação. São aspectos que achamos que sabemos ou que não têm necessidade, e eu percebi que não sabia. Aprendi muito mais do que esperava, como questões de marketing digital, mentorias que trouxeram um novo olhar para o meu negócio, novas ideias e coisas que eu ainda não havia pensado. Este é um projeto que só tem a agregar, seja para quem está começando ou para quem já está no mercado", relatou a empreendedora.