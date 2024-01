Saiba como será o esquema de transporte para o Festival Virada | A TARDE

Entre quinta-feira, 28, e segunda, 1º, milhares de pessoas irão para a Arena Daniela Mercury, na orla da Boca do Rio, onde será realizada mais uma edição do Festival Virada Salvador. Nesta terça-feira, 26, durante entrevista coletiva, o prefeito Bruno Reis deu detalhes sobre os serviços prestados pela prefeitura.

Dentre as principais preocupações dos foliões, o esquema de transporte para ir e voltar do evento é uma das "cabeças" da lista. Para deixar o rolé organizado, a Secretaria de Mobilidade (Semob) vai disponibilizar 140 ônibus do Sistema de Transporte Coletivo por Ônibus (STCO) e 77 ônibus extras da frota reguladora.

Além disso, três linhas especiais serão criadas para o evento: a linha 2024 – Terminal Acesso Norte x Festival Virada Salvador; a 2024-01 – Estação Pirajá x Festival Virada Salvador e a 2024-02 – Metrô Pituaçu x Festival Virada Salvador. Pontos de táxi e mototáxi também serão instalados nas imediações do Instituto Municipal de Educação Professor José Arapiraca (IMEJA), na Boca do Rio, para que as pessoas tenham mais opções de transporte.

Para proporcionar boa fluidez no trânsito e segurança viária nos dias do evento, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) terá 40 agentes de trânsito se revezando durante o período.

Para esta edição do evento, são esperados quase 500 mil turistas e movimentação econômica superior a R$ 500 milhões. “A expectativa é que passem por aqui mais de 2 milhões de pessoas. No dia 31, a expectativa é que venham mais de 500 mil pessoas”, disse o prefeito Bruno Reis.