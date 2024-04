Saiba como vai funcionar a nova modalidade Uber Pet | A TARDE

A Uber lançou a nova modalidade de Uber Pet, para "pais" e "mães" de pet transportarem cães ou gatos em Salvador, através do Uber Reserve. Além da capital baiana, a medida também será implementada em mais 15 cidades brasileiras: Belo Horizonte, Porto Alegre, Fortaleza, Brasília, Recife, Manaus, Campinas, Goiânia, Belém, São José dos Campos, Florianópolis, Natal, Sorocaba e Vitória.

Os tutores e motoristas do aplicativo acreditam que a nova modalidade é uma forma de colaborar para um ambiente harmônico com os animais durante a viagem, mas ainda é necessário alguns cuidados por parte dos tutores. Motorista de aplicativo há três anos, Genivaldo Silva, de 34 anos, diz que já teve vários problemas com transporte de animais em seu veículo. “O animal já soltou muito pelo, já tive problemas do animal vomitar e defecar dentro do carro”, relata.

O motorista afirma que os problemas foram relacionados aos cães, que algumas vezes não são transportados na caixa. Quanto aos gatos, diz que os passageiros costumam guardar melhor. De acordo com a Uber, é recomendado que o transporte dos animais seja feito dentro de bolsas ou caixas de viagem, com coleiras e focinheiras, além do uso de toalhas durante a viagem, “como forma de preservação do veículo”.

Henrique Carneiro é pai de Zeca | Foto: Arquivo Pessoal

“A regra na verdade só existe na teoria, porém na prática nunca são colocadas, mas nós [motoristas] aceitamos por causa das nossas necessidades. Sei que vai ser a mesma coisa a respeito do pet, que deve estar na caixinha, mas tem muitos passageiros que não vão querer usar. Alguns passageiros esperam o motorista chegar no local para falar [que está com o pet]”, explica Genivaldo.



Pai de Zeca há seis anos, desde quando o chihuahua era filhote, Henrique Carneiro, estudante de Bacharelado em Humanidades na UFBA (Universidade Federal da Bahia), diz que transporta o cãozinho em carros do aplicativo da Uber na caixa de viagem em diversas cidades do Brasil e nunca teve problemas. “Já morei em São Paulo, Salvador, em Moren (interior de São Paulo), em Barreiras, na Bahia. [Não tive problemas, porque] ele é um cão de pequeno porte”, diz.

Além da caixa de transporte, o estudante conta que “ele tem uma bolsa que ele fica com a cabeça para fora, mas acho importante transportar o pet na casinha, tanto por questão de segurança, para não sujar o carro do Uber e segurança do próprio pet”.

Segundo a plataforma de transporte, ao usar o Uber Pet, o usuário é responsável por controlar seu animal, por isso não são permitidas viagens de animais desacompanhados. A auxiliar de Comunidade na Cubos Academy e estudante de Bacharelado de Estudos de Gênero e Diversidade da UFBA, Re Vieitas, de 26 anos, é mãe do gato Otto, e costuma levar o felino para transitar entre os bairros de Salvador usando o aplicativo.

Assim como Henrique, a estudante sempre transita com o gato na caixa de transporte, mas já teve problema por o motorista pedir que ela ficasse com a caixa no colo, para não sujar o carro com pelos. Re afirma que é importante a nova modalidade da Uber para que a convivência seja harmônica entre o motorista e os clientes. Para o uso do serviço é necessário antecedência mínima de 30 minutos, seguindo todas as características da modalidade Uber Reserve.

Ainda conforme a empresa, as solicitações de viagens no Uber Pet são opcionais para os motoristas parceiros. Eles precisam revisar e aceitar os termos e condições da modalidade. Todas as viagens Uber Pet são identificadas no aplicativo do parceiro antes dele aceitar o pedido. Também é possível encontrar a opção Uber Pet diretamente no ícone “Reserve” do aplicativo.

“Lembramos que o lançamento do Uber Pet não altera a Política de Cão-Guia da Uber. Animais de serviço não são animais de estimação e o dever de transportá-los é assegurado por Lei. Os usuários acompanhados de cão-guia podem solicitar uma viagem através de qualquer produto Uber, sem custo adicional e sem necessidade de reserva”, informou a plataforma.

Como funciona para reservar uma viagem?

1. É necessário abrir o aplicativo e inserir o local de partida e destino;

2. Selecionar a opção Uber Pet;

3. Escolher o dia e horário de partida da viagem;

4. Confirmar a reserva;

5. Consultar as reservas dentro da aba Atividade do app