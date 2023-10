Saiba curiosidades de antiga fazenda atualmente Palestina, em Salvador | A TARDE

A cidade do Salvador, capital da Bahia, possui algumas peculiaridades que às vezes nos escapam. Mas uma delas é que até 2016 não existiam bairros oficialmente registrados e alguns com nomes bem peculiares. Dentro desse contexto, a equipe do Portal A TARDE esteve no bairro da Palestina para entender um pouco da origem do nome e conhecer as curiosidades da localidade.

Segundo informações coletadas do livro O Caminho das águas em Salvador - bacias hidrográficas, obra feita através da parceria entre Elsabete Santos, José Antonio Gomes de Pinho, Luiz Roberto Santos Moraes e Tânia Fischer, onde hoje é a Palestina era uma fazenda que pertencia à Companhia Empório Norte, da família de Luís Tarquínio e a região era habitada por pessoas vindas do Recôncavo Baiano. A maioria delas morava em casas de madeira sem água encanada e luz elétrica.

Ainda de acordo com o livro, José Alves, líder do bairro, disse que o nome foi escolhido por ser um lugar de gente pobre e lutadora.

Também foram ouvidos moradores e frequentadores do bairro com o intuito de entender a ligação afetiva que têm com a Palestina, mas também saber se acreditam que o nome tenha alguma relação com a região amplamente conhecida do Oriente Médio, que atualmente está em conflito.

Moradora Maria das Graças | Foto: Alex Torres | Ag. A TARDE

Maria das Graças, de 47 anos, contou que gosta do nome Palestina e acredita não ter nenhuma relação com a região do oriente médio que carrega o mesmo nome. Ela enfatizou ainda que o bairro possui pessoas que gostam muito de trabalhar e a maioria já reside há muitos anos.

A estudante Marcela Santana, de 19 anos, relatou que os seus colegas fazem relação e até zoação por conta do nome do bairro. Na visão dela, há uma relação entre a violência no bairro com a guerra. Mas ela fez questão de mencionar que as pessoas que ali habitam realmente são trabalhadoras.

Regente da fanfarra de uma escola no bairro da Palestina | Foto: Alex Torres | Ag. A TARDE

Valteir Menezes, de 48 anos, regente da fanfarra de uma escola do bairro, detalhou que, apesar de morar em um bairro próximo, Valéria, já convive com a Palestina há 12 anos.



“Para mim é um nome estranho e curioso que eu desconheço a origem, mas já convivo o bairro há 12 anos porque sou regente uma fanfarra. Infelizmente há uma violência enorme em virtude da guerra entre facções, mas apesar disso é um bairro onde as pessoas, apesar de serem pobres e carentes, lutam muito pelo que querem”, disse.

Antigo morador do bairro da Palestina | Foto: Alex Torres | Ag. A TARDE

Ailton Santos, de 64 anos, contou que o nome Palestina foi escolhido pela comunidade na época e que antigamente a região se chamava Beco de Bido (nome dado pelos fundadores do bairro.