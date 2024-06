Saiba o motivo das fortes chuvas em Salvador nesta semana | A TARDE

O Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador – CEMADEC, informou que as chuvas e ventos que atingiram a capital baiana foram devido à atuação de um cavado próximo à costa leste do Nordeste. Em apenas uma hora, o maior pico de chuvas registrado foi de 53,5 mm, na localidade de Pirajá. Além disso, a maior rajada de vento registrada foi de 61,9 km/h, na região da Boca do Rio.

A Defesa Civil havia emitido um alerta de chuvas para quinta-feira, mas devido à intensificação do cavado, as chuvas ocorreram antecipadamente desde a quarta-feira, 5.

Nas últimas 24h os bairros que mais choveu foram: Coutos – Escolab (103,2 m), Periperi (90,4 mm), Nova Constituinte (89,2 mm), Palestina (87,0 mm), Paripe (86,2 mm), Águas Claras – Codesal (85,0 mm), Cajazeiras XI (82,6 mm), Cajazeiras VII – Irmã Dulce (82,2 mm), Pirajá (80,4 mm) e Paripe – Tubarão (80,0 mm), atualizado às 18h40.

Previsão do tempo para os próximos dias em Salvador/BA

Entre quinta-feira (06/06) e sexta-feira (07/06), a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado com chuvas fracas, por vezes moderadas, a qualquer hora do dia.

No sábado (08/06), a previsão é de céu claro a parcialmente nublado com chuvas fracas e isoladas, a qualquer hora do dia.

No domingo (09/06), a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado com chuvas fracas a moderadas, a qualquer hora do dia.

