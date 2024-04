Saiba o que abre e fecha em Salvador no feriado da Semana Santa | A TARDE

O feriado da Semana Santa se aproxima e com isso altera o horário de funcionamento dos shoppings e mercados de Salvador. O Portal A TARDE fez um levantamento com os principais estabelecimentos.

Confira:



Shopping da Bahia



O estabelecimento vai funcionar durante toda a Semana Santa, com um horário especial. No feriado da Sexta-feira da Paixão (29), as lojas âncoras, megalojas e a praça de alimentação vão funcionar das 12h às 21h. Já no sábado (30), o centro de compras abre das 9h às 22h e no Domingo de Páscoa (31), o horário de funcionamento será das 12h às 21h.



Shopping Barra



O shopping vai abrir em horário especial nesta sexta-feira Santa (29) e no final de semana. As lojas estarão fechadas na sexta, mas a praça de alimentação abre das 12h às 20h; e o Barra Gourmet, Madero e Mamma Jamma, abrem das 12h às 23h, nos três dias. Já no sábado de Aleluia (30), as lojas e a praça de alimentação funcionam das 9h às 22h, e no domingo de Páscoa (31), as lojas e a praça de alimentação abrem das 12h às 20h.



Shopping Bela Vista



Por conta do feriado da Semana Santa, o shopping vai funcionar em horários especiais no período de sexta (29) a domingo (31). Na Sexta-feira da Paixão (29), as lojas estarão fechadas, enquanto alimentação, lazer, lojas âncoras, farmácias e GBarbosa funcionarão das 12h às 21h. Já no Sábado de Aleluia (30), o shopping funcionará normalmente, das 9h às 22h. No Domingo de Páscoa, o funcionamento será das 12h às 21h.

Shopping Paralela

Nesta Sexta Santa, as lojas âncoras, mega lojas, academia, supermercado, salão de beleza, clínicas de estética e farmácias abrem das 13h às 21h. A praça de alimentação e atrações de lazer funcionam das 12h às 21h. No sábado, o shopping abre das 9h às 22h, e as trações de lazer, a partir das 12h.

O horário de domingo é normal, das 12h às 21h, quando funcionam a praça de alimentação e as atrações de lazer. As lojas abrem a partir das 13h até o fechamento do shopping, às 21h. O cinema tem horário de funcionamento conforme a programação.

Shopping Piedade

Na sexta-feira (29), a loja Americanas funcionará das 9h às 18h20, enquanto as demais operações estarão fechadas. No sábado (30), o shopping abre normalmente, das 9h às 20h. No domingo (31), funcionarão a loja Americanas, das 9h às 18h20, e a academia Smart Fit, das 8h às 14h. Na segunda-feira (1°), o Shopping volta a funcionar em horário regular das 9h às 20h.

Shopping Salvador

O shopping está com programação gratuita e horário especial de funcionamento para Semana Santa (29 a 31/03).

O público confere os últimos dias da maior exposição de dinossauros da América Latina, com 40 réplicas, o “Mundo Jurássico”.A exposição interativa e educativa e traz ainda os também conhecidos Velociraptor e Triceratopo e 19 espécies que viveram no Brasil. A exposição é gratuita e pode ser conferida na Praça Central – Piso L1, até domingo, 31/03.

Na sexta-feira, 29, lojas âncoras e megalojas, salões de beleza, farmácias, alimentação e lazer estarão abertos das 12h às 21h. Demais lojas e quiosques fechados. No sábado, 30, terá horário normal das 9h às 22h. Domingo, 31, terá horário normal: 12h às 21h.

Shopping Salvador Norte

O shopping está com programação gratuita e horário especial de funcionamento para Semana Santa (29 a 31/03). Terá teatrinho com Grupo Stripulia no sábado, às 15h.

Para garantir o acesso, basta inscrever-se no App Salvador Norte. Já no domingo, também a partir das 15h, a diversão das crianças fica por conta de Tio Paulinho, em uma aventura de caça aos ovos, além de pinturinha facial. Todas as ações são gratuitas e acontecem no piso L3.

Na sexta-feira, 29, lojas âncoras e megalojas, salões de beleza, farmácias, alimentação e lazer estarão abertos das 12h às 21h. Demais lojas e quiosques fechados. No sábado, 30, terá horário normal das 9h às 22h. Domingo, 31, terá horário normal: 12h às 21h.

Parque Shopping Bahia



O estabelecimento vai ter horário de funcionamento diferenciado para a próxima sexta-feira (29), feriado de Sexta-feira da Paixão. As lojas âncoras, a praça de alimentação e a Alameda Gourmet funcionam das 12h às 21h. As demais lojas e quiosques do shopping abrem das 13h às 21h. O cinema abre conforme programação da Cinépolis.

No sábado (30), o shopping funciona normalmente, das 10h às 22h, e a Alameda Gourmet, das 11h às 23h. No domingo (31), as lojas âncoras e praça de alimentação funcionam das 12h às 21h; as demais lojas e quiosques das 13h às 21h; e a Alameda Gourmet das 12h às 22h.

Home Center Ferreira Costa Paralela e Barris

Na sexta santa, as lojas estarão fechadas. No sábado, o funcionamento é das 8h às 21h, e no domingo, das 8h30 às 19h.

Outlet Premium Salvador

Para atender o público de maneira completa, o Outlet Premium Salvador mantém seu horário de funcionamento regular das 9h às 21h durante o feriado de Páscoa, tanto na sexta-feira, dia 29 e no domingo, 31.

Museus

Museu de Arte Contemporânea da Bahia

No Museu de Arte Contemporânea, tem a última semana da Ocupação "Mas é Carnaval" – Coletivo GIA na sala Multiuso do Museu e no sábado de Aleluia, 30, a diversão é garantida com o Perdão do Judas, programada para começar às 11h. Além disso, às 16h30 do sábado, 30, e também no domingo, 31, haverá visitas guiadas ao acervo MAC_BAHIA.

Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA)

No Museu de Arte Moderna da Bahia, entram na última semana de exibição as exposições "Walter Firmo: no verbo do silêncio a síntese do grito" e a "Casa de Mulheres" no Casarão. No sábado, 31, é Dia de Jazz com sotaque baiano no MAM! Com mais uma edição do "Jam no MAM", a galera da Banda Geleia Solar promete agitar o Pátio Pôr do Sol a partir das 17h com muita música boa.

Museu de Arte da Bahia (MAB)

No Museu de Arte da Bahia, sábado (30), o dia começa com a "Oficina a Voz Desejante" com Valeria Rocha às 10h. No domingo, 31, às 11h, o "Vila Ocupa o MAB" traz para o museu o Projeto Pé de Feijão "Mariar": Um Mar de Poesias, com Lapa e Natalyne Santos, uma experiência imperdível para a criançada. Além desses eventos, o museu está com as exposições "Rodin e seus amigos" e "A iconografia da Bahia" abertas para os visitantes durante todo o horário de funcionamento.

Centro Cultural Solar Ferrão

No Centro Cultural Solar Ferrão, está em cartaz a exposição "MÁSCARAS" que exibe artefatos elaborados com complexas técnicas em madeira.

Museu Udo Knoff

No Udo Knoff, primeiro museu de azulejaria e cerâmica do Brasil, está em exibição a exposição intitulada "Udo Colecionador", com um grande acervo de azulejos, pratos, jarros e telhas de origens variadas.

Parque Histórico Castro Alves

Quem visitar o Parque Histórico Castro Alves terá a oportunidade de conhecer o Acervo PHCA, A Casa Sertaneja e a Exposição "Nossas Curvas não se Curvam", que realça o empoderamento e a luta da mulher Plus Size contra o preconceito.