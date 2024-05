Saiba o que significa 'Estado de Greve', deflagrado pelos rodoviários | A TARDE

Em duas assembleias, realizadas durante os turnos da manhã e tarde, na quarta-feira, 22, o Sindicato dos Rodoviários de Salvador decidiu, de maneira unânime, pela deflagração do 'estado de greve', O termo pode ser confundido como um sinônimo de “greve”, entretanto, as palavras possuem significados diferentes.

Para explicar os significados, é importante frisar que, anteriormente, houve 12 rodadas de negociações entre funcionários e empresas, todas elas sem um denominador comum. Os rodoviários, que antes pleiteavam 44 pautas, reduziram para apenas 22, mas, ainda assim, sem um acordo.

A principal reivindicação dos trabalhadores fica por conta do reajuste salarial que, atualmente, é pleiteado em 4%, enquanto os patrões ofereceram 1,24%. Outro ponto bastante debatido é a gratuidade do metrô para os rodoviários.

Dessa forma, após os dois encontros desta quarta, ficou decidido pelo estado de greve, que seria uma situação aprovada pelos trabalhadores, alertando aos governantes e empresários que a qualquer momento poderão deflagrar uma greve.

Um último encontro irá acontecer na tarde desta quinta-feira, 23, na sede da Superintendência Regional do Trabalho, com a presença do Ministério do Trabalho, além dos rodoviários e dos patronais, onde acontecerá uma última proposta.

Indicativo de greve

Caso não haja acordo entre as partes, os rodoviários irão definir o 'indicativo de greve', que seria o momento em que o martelo é batido afirmando que o transporte público irá parar. No entanto, essa definição não precisa acontecer necessariamente no mesmo dia da última reunião.

Por lei, o comunicado do 'indicativo de greve' precisa acontecer obrigatoriamente com 72 horas de antecedência da paralisação geral. Assim sendo, caso a decisão aconteça nesta quinta-feira, por exemplo, a greve teria início somente a partir da próxima semana, mais precisamente na terça-feira.

