Saiba onde a Pipoca do "MUDEIdeNOME" vai se apresentar de graça

Neste domingo, 10, todos os caminhos levam ao Centro de Convenções de Salvador. A partir das 11h, foliões e esportistas curtirão atrás do Trio/Pranchão, na 2ª edição da Volta no Parque dos Ventos, ao som contagiante do MUDEIdeNOME. No repertório do grupo - conhecido por sua energia e musicalidade e composto por Ricardo Chaves, Ramon Cruz, Magary Lord e Jonga Cunha - canções que marcaram a história da música baiana e os antigos carnavais.

Além das composições autorais e dos sucessos que fazem parte da trajetória de cada integrante, que serão apresentadas com novos arranjos e nova roupagem. São músicas que celebram a alegria e refletem o espírito de coletividade e espontaneidade do movimento musical.

O evento, realizado em parceria com a Prefeitura de Salvador, celebra o primeiro fim de semana do Festival da Primavera. Ao longo do percurso, que tem início e término atrás do Centro de Convenções de Salvador, passando pelo Parque dos Ventos, os amantes do Carnaval e da folia desfrutarão da festa ao ar livre, com direito a uma vista deslumbrante para o mar.