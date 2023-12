Saiba quais bairros de Salvador com maior volume de chuva em 24h | A TARDE

O acumulado de chuvas registradas em Salvador nas últimas 24h chegaram a 78,7 mm, até as 13h26 desta quarta-feira, 20, de acordo com dados do Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme (Cemadec) da Defesa Civil de Salvador (Codesal). O bairro do Alto do Cabrito foi o que teve o maior índice pluviométrico com 18,8 mm.

Segundo o órgão, na sequência de bairros, está o Rio Sena (10,1 mm), Calçada (8,6 mm), Sussuarana (7,4 mm), Liberdade - Vila Sabiá (7,2 mm), Cidade Baixa - Monte Serrat (7 mm), IAPI (7 mm), Mirante do Periperi (7 mm) e Bom Juá (5,6 mm).

A Codesal informou que, entre esta quarta, 20, e quinta-feira, 21, a previsão é de céu nublado com chuvas moderadas e risco para alagamentos e deslizamentos de terra.

Conforme o órgão, atuação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) poderá causar temporais na capital baiana, nas próximas horas. As rajadas de vento devem chegar aos 30 km/h, três vezes mais do que o normal.