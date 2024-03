Saiba qual a previsão do tempo para o final de semana em Salvador | A TARDE

As ondas de calor têm se tornado constantes em Salvador. No início do ano a capital baiana chegou a marcar 36°C. No entanto, parece que neste fim de semana, as águas de março vão cair para fechar o verão, como diz Elis Regina e Tom Jobim, mas parece que no sábado e domingo ainda vai dar tempo de pegar uma praia no sábado ou domingo.

De acordo com a Codesal, a previsão para esta sexta-feira, 15, é céu claro a parcialmente nublado com chances de até 30% de chuvas fracas e isoladas, a qualquer hora do dia. Não há risco para alagamentos pontuais.

Já no sábado, 16, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado com chances de até 10% de chuvas fracas e isoladas, a qualquer hora do dia, sem risco de alagamentos.

No domingo, 17, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado com chances de até 10% de chuvas fracas e isoladas. Não há risco de alagamentos.