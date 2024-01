Saiba quanto custa um aluguel de imóvel próximo ao Festival da Virada | A TARDE

A procura por apartamentos na região da Boca do Rio cresceu 50% no período do Festival Virada Salvador, que teve início nesta quinta-feira, 28, e segue até o dia 1º de janeiro. Para garantir essa comodidade, baianos e turistas podem ter que desembolsar até R$ 1,2 mil por dia utilizando a plataforma Airbnb, especializada em aluguel de imóveis.

Locais próximos ao evento, como nos bairros Boca do Rio, Pituba, Costa Azul, Stiep e Armação, disponibilizam apartamentos por diárias entre R$ 226 e R$ 1,2 mil por noite. O aluguel de apenas um quarto varia entre R$ 80 e R$ 300 pelo mesmo período.

A estimativa para os hotéis é de 100% de ocupação nos dias de festa. Segundo o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, Luciano Lopes, a expectativa é que a cidade fique 95% ocupada por meio de hospedagens na noite da virada.