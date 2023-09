Saiba quem é o integrante do Baralho do Crime morto em Valéria

Um dos quatro criminosos mortos durante uma operação operação policial bairro de Valéria, em Salvador, foi identificado como Uélisson Neves Brito, conhecido como 'Cara Fina'. Ação das forças que integram a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) aconteceu nesta sexta-feira, 15.

Ele participou da emboscada que resultou na morte de um policial federal, atingido no rosto durante troca de tiros com grupo criminoso da localidade. Outros policiais ficaram feridos durante o confronto, uma agente federal, de nome Hosannah Caria Carneiro, foi baleada de raspão e recebeu atendimento médico. Um colega da Civil, chamado Vockton Carvalho, foi atingido por estilhaços de granada. Ele passou por cirurgia no Hospital Geral do Estado (HGE) na tarde de hoje. O Portal A TARDE aguarda atualização do seu estado de saúde.

No momento da ação criminosa, 'Cara Fina' estava com o apoio de ao menos 40 membros de uma facção que atua no bairro. Eles estavam escondidos em uma área de mata, momentos antes do ataque feito contra as equipes policiais.

O integrante do Baralho do Crime da SSP-BA foi morto junto com outro comparsa, ainda durante a operação policial no bairro. Os policiais encontraram armamento pesado, a exemplo de fuzis e granadas, com os criminosos.

'Cara Fina' era procurado por organização criminosa e tráfico de drogas. Ele é apontado como uma das lideranças de um facção que atua na Rua do Lavrador, em Valéria.