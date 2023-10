Saiba quem era o alvo da ação que resultou na morte de dois policiais

Morto dentro de um bar no bairro da Santa Mônica, Kaíque Nascimento dos Santos, de 18 anos, estava em liberdade provisória com uso de tornozeleira após audiência de custódia. Ele estava sendo perseguido pelo policial militar Marcelo Santana, que também foi morto no local durante troca de tiros com o colega de farda Anderson Santana.

Morador do Alto do Cabrito, Kaíque Nascimento foi autuado por associação para o tráfico, corrupção de menor e receptação qualificada.

Segundo informações da Polícia Militar, Kaíque havia sequestrado um motorista por aplicativo na Avenida San Martin. na noite de quarta-feira , 28, juntamente com um comparsa e, ao tentar fugir de uma abordagem policial, foi perseguido pelo soldado Marcelo.