Salão Náutico com Grand Pavois será lançado nesta segunda

O lançamento do Salão Náutico com Grand Pavois será anunciado pela Prefeitura de Salvador nesta segunda-feira, 28, às 9h. O espaço tem como objetivo estimular a economia e o turismo náutico na cidade. Os detalhes serão divulgados pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil), acompanhado dos demais gestores municipais, em coletiva à imprensa no Restaurante Lafayete, localizado na Bahia Marina.

O Grand Pavois é um dos maiores eventos do setor náutico do mundo e acontecerá pela primeira vez na América Latina. No evento, terá exposição de embarcações e equipamentos, além de conteúdos sobre a arqueologia subaquática, trilhas interpretativas com histórias da Baía de Todos-os-Santos. Também terá pavilhões destinados a diferentes temas do universo náutico, desde destinos com potenciais turísticos e gastronomia.

O salão náutico também será palco de palestras e fóruns que envolvem a temática do segmento, sobre assuntos relacionados à cadeia da economia do mar, sustentabilidade, pesca, turismo de mergulho e esportes aquáticos.