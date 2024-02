Saldo do Expresso Salvador pode ser usado em até 60 dias | A TARDE

Quem utilizou o Expresso Salvador para curtir o Carnaval e manteve crédito no cartão tem até 60 dias para utilizar o saldo em ônibus e metrô. A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob). O serviço foi oferecido pela prefeitura para que o folião chegue com mais praticidade aos circuitos da festa.

O usuário pode escolher entre utilizar o Expresso Salvador no transporte público ou transferir o crédito para um cartão Salvador Card. Para realizar o procedimento, é necessário acessar o aplicativo KIM e ativar a opção "Transferência de Crédito".

O crédito pode ficar disponível em até cinco dias úteis após a realização do procedimento. A transferência no aplicativo funciona apenas para o cartão Salvador Card. Presencialmente, o atendimento é feito em qualquer posto do Salvador Card, no Shopping da Gente e estações da Lapa, Pirajá, Mussurunga e Acesso Norte.