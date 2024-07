Salvador: 42,33% dos inscritos já estão aptos ao Bolsa Família

- Foto: Roberta Aline/ MDS

As famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família têm até a próxima sexta-feira para comparecer aos postos de saúde da cidade para cumprir as condicionalidades de saúde necessárias para a manutenção do benefício.

Entre os requisitos estão a realização do pré-natal para gestantes, a atualização do calendário vacinal e o acompanhamento do estado nutricional das crianças, elementos considerados essenciais para a agenda de saúde do governo federal, por isso condicionam a manutenção do benefício.

Em Salvador, 332.506 pessoas estão aptas para o acompanhamento das condicionalidades de saúde no primeiro semestre de 2024. Até o dia 17 deste mês, foram acompanhados 140.762 beneficiários, resultando em uma cobertura de 42,33%. A preocupação é que as pessoas percam o benefício.

A Secretaria Municipal de Saúde de Salvador intensificou os esforços para garantir que todos os beneficiários cumpram essas exigências e, assim, mantenham o benefício do Bolsa Família. As unidades de saúde estão preparadas para receber as famílias e realizar os devidos acompanhamentos.

As condicionalidades para a manutenção do benefício foram retomadas com a recriação do Bolsa Família em 2023. Além das condicionalidades de saúde, as famílias também precisam cumprir requisitos de educação.

O acompanhamento das condicionalidades é realizado em colaboração com os ministérios da Saúde e da Educação. Ao matricular a criança na escola e ao levá-la para vacinação no posto de saúde, a família deve informar aos gestores ou técnicos que é beneficiária do Bolsa Família, para garantir o cumprimento do requisito.