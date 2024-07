Salvador amanhece com chuvas neste sábado; confira previsão

Ciclovia em Piatã em um dia chuvoso - Foto: Olga Leiria | AG. A TARDE

Os soteropolitanos amanheceram com o verdadeiro clima de inverno neste sábado, 6. Isso porque, nas primeiras horas desta manhã, Salvador ficou debaixo de chuva, como apontava a previsão disposta pela Defesa Civil da capital (Codesal).

Segundo o órgão, a previsão meteorológica para hoje, 6, é de céu nublado com chances de até 60% de chuvas fracas, por vezes moderadas, a qualquer hora do dia.

Com o mau tempo, houve registro de quatro ocorrências na Codesal, sendo uma ameaça de desabamento, duas de deslizamento de terra e uma de infiltração. Os casos foram computados nas regiões do Centro/Brotas, Cidade Baixa, Valéria e Pau da Lima, conforme a última atualização do boletim consultado às 9h.

Em 1h, os bairros que tiveram um número maior de acumulado de chuva foram Cajazeiras XI (11,4 mm); Águas Claras (10,2 mm); Monte Serrat (9,4mm) Cajazeiras VIII e Calçada (9,2 mm), respectivamente, e Uruguai (9mm).

Já em 6h, os bairros que mais tiveram acumulados de chuva foram San Martin (39,2mm); São Gonçalo (37,8mm); Saboeiro (37,4mm); Calçada (35,8mm); Cabula - 19BC (33 mm).

As temperaturas para este sábado variam entre 22°C (mínima) e 28°C (máxima).

Já no domingo, 7, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado com chances de até 10% de chuvas fracas e isoladas, a qualquer hora do dia.



As temperaturas vão variar entre 23°C (mínima) e 29°C (máxima).

Cidades mais frias

O clima chuvoso também vem sendo registrado em outros municípios baianos. No centro norte e sudoeste da Bahia, por exemplo, os moradores estão experimentando o verdadeiro inverno.

As baixas temperaturas foram registradas em Vitória da Conquista, conhecida como a Suíça baiana, justamente pelo seu clima de frio, que contabilizou 10,5°C nos termômetros da cidade. Seguindo os passos, aparece a cidade de Delfino com 10,2 °C, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

As cidades conquistaram o título de mais frias do Norte/Nordeste.

