Salvador Boa Praça divulga novo local com cultura e gastronomia | A TARDE

No próximo final de semana a praça Ana Lúcia Magalhães, no bairro da Pituba, recebe Salvador Boa Praça, feira gratuita de cultura, gastronomia e empreendedorismo. O local passa a sediar o evento, que já faz parte do calendário de eventos do bairro.

A nova edição do Salvador Boa Praça acontece nos dias 11 e 12 de novembro, das 11h às 19h, e conta com vários empreendedores, incluindo programação musical e gastronômica, além de um espaço de lojinhas, onde é possível adquirir itens como: roupas, óculos, bijuteria, moda fitness, cosméticos, dentre outras.

Entre as opções gastronômicas, hamburgueres, comida árabe, confeitaria, salgados, espetinhos, crepes e sorvetes para atender os mais variados paladares. Teatro, contação de histórias e oficinas garantema diversão da criançada.

“Esse é um evento com quase 10 anos de tradição e que já faz parte da programação cultural da Pituba. É um espaço que mistura empreendedorismo, com música, gastronomia e moda e diversão para toda a família. Estamos preparando uma programação diversificada e imperdível para dar início a esta temporada do evento em grande estilo”, destaca a produtora de eventos Lara Kértesz.

Para acompanhar as novidades do evento, basta seguir as redes sociais do Salvador Boa Praça (@ssaboapraca).