Salvador Capital Afro abre inscrições para Rodadas de Negócios | A TARDE

O Festival Salvador Capital Afro está com inscrições abertas para as Rodadas de Negócios, da segunda edição do evento, que acontece entre os dias 30 de novembro a 4 de dezembro, no Centro Histórico da capital baiana

O festival tem como iniciativa fortalecer a economia criativa da capital baiana, estimulando o desenvolvimento dos negócios e talentos negros locais. As Rodadas de Negócios são realizadas durante a programação do evento com objetivo de aproximar os artistas e empreendedores locais a possíveis contratantes, compradores e outros diferentes agentes de fomento.

Dentre os profissionais que podem se inscrever estão artistas visuais, produtores, músicos e profissionais do afroturismo, que residem em Salvador, e que produzem para os segmentos do audiovisual, afroturismo e da música. Os interessados podem realizar as inscrições até o dia 20 de outubro, através do site Salvador Capital Afro.

Os projetos selecionados serão divulgados no dia 10 de novembro através do site da instituição e por e-mail. As Rodadas de Negócios serão realizadas durante o festival, de 22 a 24 de novembro,.

Sobre o Festival Salvador Capital Afro



Considerado um grande marco do Salvador Capital Afro – movimento que busca projetar a cidade como destino em referência nacional e internacional no Afroturismo -, o festival será totalmente gratuito e está previsto para acontecer de 22 a 24 de novembro, no Centro Histórico. O evento reunirá diversas atividades voltadas para valorização e fomento da economia criativa preta da cidade, assim como para estímulo ao desenvolvimento de políticas públicas necessárias para o posicionamento de Salvador como uma cidade antirracista.