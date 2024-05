Salvador: chuva causa alagamento no bairro do Uruguai | A TARDE

Os moradores do bairro do Uruguai, na Cidade Baixa, em Salvador, sofrem com alagamentos constantes que ocorrem no local devido às chuvas e nesta quinta-feira, 25, não tem sido diferente. As ruas do bairro amanheceram alagadas.

Quando chove no bairro do Uruguai, há acúmulo de água na rua Régis Pacheco, uma das principais do bairro, e o local fica intransitável. Tem motorista que, ao ver quantidade de água, desiste de passar pela rua.

Segundo informações de populares, alagamentos também são registrados na região da Calçada, no bairro de San Martin e na Baixa do Fiscal.

Veja vídeo:





As ruas do bairro amanheceram alagadas A TARDE / Leitor