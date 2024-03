Salvador contará com três voos semanais para Madrid, na Espanha | A TARDE

A partir do dia 17 de junho, a Air Europa passará a oferecer três voos semanais saindo de Salvador para Madrid, na Espanha. Atualmente, a companhia aérea opera com dois voos, que ocorrem às quartas-feiras e aos sábados, com saída às 22h55 da capital baiana. A nova oferta será às segundas-feiras.

Para o diretor-geral da Air Europa no Brasil, Gonzalo Romero, o aumento na frequência de voos ocorre após uma demanda expressiva registrada em Salvador no último ano.

“Em 2023, os voos de Salvador a Madrid tiveram ótima ocupação, ficando com uma média acima de 90%. Esse cenário favoreceu a decisão de aumentar o número de viagens semanais, o que significa mais uma possibilidade de datas para visitar a Europa”, disse Romero.

A companhia opera a rota Salvador-Madrid há 20 anos. No período, foi registrado uma média de ocupação de 81%, com mais de 1 milhão de passageiros. A aeronave oferecida pela Air Europa para a viagem é o Boeing 787 Dreamliner.