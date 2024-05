Salvador deixa lista de cidades em epidemia de dengue | A TARDE

A Prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal da Saúde, anunciou o fim da epidemia de dengue na cidade. De acordo com dados do novo Informe Epidemiológico Semanal, divulgado pelo Centro de Operações de Emergências de Saúde Pública para a Dengue e outras arboviroses, a queda expressiva de indicadores da doença permitiu reavaliar a classificação epidêmica decretado em fevereiro na capital baiana.

Salvador registra hoje redução de mais de 50% no número casos confirmados de dengue em relação ao mesmo período do ano passado. Até a 18ª semana epidemiológica, de 31 de dezembro de 2023 até 04 de maio de 2024, foram 825 registros contra 1.772 no ano passado.



“O anúncio do fim da epidemia mostra a redução considerável do número de casos e, consequentemente, reduz o risco da explosão de novos casos e colapso no sistema de saúde. Mas não significa que estamos em situação confortável e não podemos baixar a guarda. Ainda estamos em risco e, por isso, devemos continuar atentos e atuantes nas nossas tarefas diárias de combate ao mosquito: prefeitura e população, todos juntos nessa missão”, pontuou a vice-prefeita e secretária de saúde de Salvador, Ana Paula Matos.



Reforço na assistência – Durante a Mobilização Salvador contra a Dengue, para garantir o atendimento rápido, eficaz e qualificado da população, foram implantadas 03 UPINHAS (Barris, Itapuã e Peripri), capacitação de unidades da atenção básica para manejo clínico da dengue; bem como instalação de unidades sentinelas com atendimento aos sábados e domingos.

As denúncias e solicitações para inspeções e ações contra a dengue seguem sendo realizadas através Salvador 156.

