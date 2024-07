Salvador está entre cidades ameaçadas de inundação pelo mar, diz ONG

- Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

Um levantamento da ONG Climate Central aponta que Salvador e outras seis cidades brasileiras estão ameaçadas de inundação pelo aumento do nível do mar. Completam a lista Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife, Porto Alegre, São Luís e Santos.



A Climate Central é uma organização sem fins lucrativos, formada por cientistas e comunicadores, que pesquisa e reporta fatos sobre as mudanças climáticas e como ela afeta a vida das pessoas. O levantamento se baseou em informações do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, na sigla em inglês).



As sete cidades brasileiras fazem parte de um grupo de 100 municípios, de 39 países, que podem ser inundados pelo mar. No Brasil, 2 milhões de pessoas podem ser atingidas pelo fenômeno. Em todo o mundo, são 800 milhões.



Segundo a entidade, na média global, o nível do mar já subiu nove centímetros nos últimos 30 anos. A estimativa é que o índice possa chegar a 80 cm no ano de 2100. Essa elevação, no entanto, não seria uniforme, já que uma pesquisa da Universidade de São Paulo (USP) indica que, no Estado de São Paulo, o mar subiu 20 centímetros nos últimos 73 anos. O mesmo estudo estima que, até 2050, a elevação acumulada pode alcançar 36 cm.



Cientes dos riscos, algumas cidades já adotam medidas para se adaptar e reduzir os danos provocados pela elevação do mar. No Rio de Janeiro, por exemplo, a agência espacial norte-americana (Nasa) foi a escolhida para realizar o monitoramento do nível do mar. Em Recife, famílias que residem em áreas de risco têm sido removidas. Já na capital cearense, um lago subterrâneo é planejado para conter o avanço da água.



Já Salvador conta com um Grupo de Trabalho sobre Elevação do Nível do Mar que definirá estratégias, até até 2032, para lidar com o aumento do nível do mar. Além disso, em 2020, Salvador lançou um Plano de Mitigação e Adaptação às Mudanças do Clima, com a meta de alcançar a neutralidade das emissões de gases de efeito estufa até 2049.