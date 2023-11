Salvador: feira da criança atrai mais de 10 mil pessoas para Pituaçu | A TARDE

Com o objetivo de facilitar o acesso e assegurar agilidade no atendimento aos serviços de saúde e cidadania, Feira da Criança, que ocorreu neste sábado (21), no estádio de Pituaçu, reuniu mais de 10 mil pessoas.

Na ação promovida pelo Governo do Estado, em parceria com as Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA), as consultas oftalmológicas, os exames de ultrassonografia e os tratamentos dentários foram os mais procurados pelo público, de 3 a 18 anos.

Para além dos serviços agendados, as famílias também puderam aproveitar shows, atividades pedagógicas e lúdicas, com livre acesso. O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA) conquistou a criançada com a série “Ovinhos no trânsito”. Tratam-se de vídeos que trazem, de forma lúdica e divertida, um conteúdo sobre segurança no trânsito pensado pelo olhar da criança e que também funciona como instrumento de reflexão e aprendizado para os pais/responsáveis.

Estiveram presente na ação, o governador Jerônimo Rodrigues, a primeira-dama e presidente das VSBA, Tatiana Velloso, além da secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana.