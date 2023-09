‘Salvador Fest’ não registra crimes contra vida

O evento musical Salvador Fest foi realizado durante o último domingo, 17, e segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), não foram registrados crimes graves contra a vida. As polícias Militar, Civil e Técnica atuaram no evento e profissionais do Corpo de Bombeiros Militar ficaram à disposição para atendimento no caso de necessidade.

No total, foram contabilizadas 34 ocorrências, sendo 26 de furto de celular, três roubos, uma via de fato, um desacato e uma lesão corporal.

As Polícias Civil e Técnica tiveram postos instalados dentro do espaço, enquanto bombeiros ficaram atendimentos para recebimento de ocorrências.