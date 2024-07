Salvador fica fora da lista de melhores aeroportos do mundo

Área de embarque do aeroporto - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

A AirHelp Score divulgou um ranking internacional com os melhores aeroportos do mundo. 12 do Brasil foi citados, com destaque para Belém, no Pará, e Brasília. Salvador ficou de fora.

O aeródromo da capital federal aparece na quinta posição da lista liderada por Hamad, no Qatar. Já Belém figura na nona posição.

Nesta edição, foram listados 239 aeroportos avaliados por 17,5 mil usuários de 64 países. O levantamento analisou dados de 1º de maio de 2023 a 30 de abril de 2024 em três categorias, sendo elas pontualidade dos voos, opinião dos clientes quanto à qualidade dos serviços oferecidos (equipe do aeroporto, tempo de espera, acessibilidade e limpeza) e qualidade das lojas e restaurantes.

Os outros brasileiros citados foram o Internacional de Recife/ Guararapes (14º); Internacional Belo Horizonte/ Tancredo Neves (19º); Salgado Filho/ Porto Alegre (26º); Santos Dumont/ Rio de Janeiro (40º); Afonso Pena/ Curitiba (46°); Congonhas/ São Paulo (57º); Guarulhos/ São Paulo (59°); Viracopos/ Campinas (62º); Hercílio Luz/ Florianópolis (65°) e Galeão/ Rio de Janeiro (67°).

Ranking

1° Aeroporto Internacional de Hamad, no Qatar

2° Aeroporto Internacional da Cidade do Cabo, na África do Sul

3° Aeroporto Internacional Chubu Centrair, no Japão

4° Aeroporto Internacional de Osaka, no Japão

5° Aeroporto Internacional de Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek, no Brasil

6° Aeroporto Internacional Oliver Tambo, na África do Sul

7° Aeroporto Internacional de Mascate, em Omã

8° Aeroporto Internacional de Salt Lake City, nos Estados Unidos

9° Aeroporto Internacional de Belém Val-de-Cans, no Brasil

10° Aeroporto Internacional de Narita, no Japão