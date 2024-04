Salvador: Inscrições para novos taxistas termina nesta sexta-feira | A TARDE

As inscrições para o edital de credenciamento para novos taxistas de Salvador estão abertas até sexta-feira, 5, com 500 vagas disponíveis. Os envelopes com toda a documentação devem ser entregues lacrados na sede da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), no Caminho das Árvores, das 8h às 16h.

O secretário da Semob, Fabrizzio Muller, alerta para que os interessados se atendem à documentação exigida, com todos os dados corretos.

Um passo a passo de como e onde conseguir a documentação exigida foi publicado no site da pasta. Basta acessar o endereço deste link e clicar no card sobre o credenciamento.

Etapas

O credenciamento será realizado através de etapas, sendo a primeira delas a entrega da documentação, que passará por análise da Comissão Julgadora e, se aprovada, será feita a habilitação e classificação dos candidatos. A lista final será publicada no Diário Oficial do Município (DOM).

A habilitação da pessoa autorizatária acontecerá através de critérios, com destaque a três deles por dar maior destaque aos interessados sendo pessoas do gênero feminino, que apresentem veículos 100% elétricos e o tempo de atividade da pessoa candidata a taxista, caso já tenha sido um condutor(a) auxiliar.