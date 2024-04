Salvador já choveu mais que o dobro esperado para abril | A TARDE

Salvador tem sido castigada pelas chuvas que atingem a cidade há semanas. Somente nos primeiros dias de abril, a capital baiana registrou o dobro da chuva esperada para o respectivo mês, segundo dados levantados até as 10h, pela Defesa Civil (Codesal).

Com as chuvas que atingiram a capital baiana, a Codesal voltou ao nível de alerta instalado na semana passada. Isso porque há risco de deslizamentos de terra e previsão de que os volumes pluviométricos continuem altos.

De acordo com a Codesal, o volume de chuvas acumulado na capital baiana na primeira quinzena de abril é o maior registrado nos últimos 30 anos.

Por volta das 22h de terça-feira, a Defesa Civil informou que as imagens de satélites registraram formação de nuvens de tempestade com trovoadas e chuvas de intensidade forte para as próximas horas.

Somente no bairro da Pituba, por exemplo, a Codesal explicou que choveu mais que a média da capital, com 585,8 mm registrados nos primeiros 17 dias de abril.