Salvador lidera geração de empregos no Norte e Nordeste, diz governo | A TARDE

Registro administrativo do Governo Federal vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgou nesta sexta-feira, 15, que Salvador novamente lidera o ranking de geração de empregos nas regiões Norte e Nordeste.



Em janeiro deste ano, a capital baiana teve saldo positivo de 2.451 postos de trabalho, o que coloca a cidade também entre as maiores do país em geração de empregos.

Com esse resultado, em todo o país, Salvador ocupa a quinta posição entre as capitais e a sétima colocação em relação a todos os municípios brasileiros. Na capital baiana, em comparação com o mesmo mês do ano passado, houve um aumento de 128,6% na geração de empregos. Em janeiro de 2023, foram criados 1.072 postos formais na cidade.

O destaque no primeiro mês do ano foi o setor de serviços, que foi responsável pelo saldo positivo de 2.243 na capital baiana. Neste grupo, as atividades administrativas e serviços complementares tiveram destaque, com 2.035 postos de trabalho. Em segundo lugar ficou a construção civil, com saldo de 1.090. Em seguida veio a indústria, com 74 empregos formais.

O saldo positivo registrado em Salvador representa 50,8% do total de postos de trabalho criados na Bahia em janeiro deste ano, conforme apontam os dados. O estado teve saldo de 4.821 postos com carteira assinada. No mesmo período, o Brasil contabilizou 180.395 novas vagas de trabalho, ainda de acordo com o Caged.

A secretária Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Renda (Semdec), Mila Paes, afirmou que o resultado do Caged reflete o trabalho da Prefeitura de Salvador em fomentar a empregabilidade por meio da atração de empresas e geração de negócios na cidade.

Mila Paes citou ainda o fomento à atividade econômica durante todo o período do verão e os cursos de qualificação e capacitação de mão de obra, além das mais diversas ações integradas realizadas pela prefeitura.

“Além disso, temos o programa Invista Salvador, que foi lançado no ano passado e já tem trazido frutos para a cidade. Temos, por exemplo, a loja da Leroy Merlin, que chegou graças à atuação do programa. Já temos mais de 40 atendimentos feitos desde o lançamento do Invista Salvador. Então, é graças a essa soma de esforços de toda a prefeitura que temos conseguido resultados positivos”, afirmou.

Em toda a região Nordeste, foram gerados 11.606 postos. Salvador representa, sozinha, mais de 21% do total de empregos criados na região em janeiro deste ano. Entre as capitais nordestinas, Fortaleza aparece na segunda posição, atrás de Salvador, com 1.915 novas vagas de emprego.