Salvador oferece tratamento gratuito para quem quer parar de fumar

O Dia Nacional de Combate ao Fumo, instituído em 1986 com o objetivo reforçar as ações de sensibilização e mobilização da população para os danos sociais, econômicos e ambientais causados pelo tabaco, é celebrado nesta terça-feira, 29. Por isso, Salvador conta com o Programa Municipal de Controle do Tabagismo (PCMT), em mais de 40 unidades de saúde da rede. A proposta é reduzir a prevalência de fumantes e a consequente morbimortalidade relacionada ao consumo de produtos derivados do tabaco.

As atividades acontecem de segunda a sexta-feira, de forma individual e em grupos, pretendendo fortalecer os vínculos sociais e de superação no processo de reabilitação. O primeiro passo é se inscrever em uma das unidades, levando um documento de identificação oficial com foto e cartão do SUS.

Após a inscrição, o paciente passa por uma entrevista (anamnese) para avaliação do interesse em se tratar e, também, do nível de dependência da nicotina. Isso porque, em alguns casos, além das terapias em grupo, também é indicado o uso de medicamento.

Vencidas essas duas etapas, o paciente começa a fazer as terapias coletivas semanais. O apoio é dado por um grupo de profissionais qualificados, entre eles médicos, psicólogos, dentistas, nutricionistas e enfermeiros.

Números – O tabagismo é o único fator de risco totalmente evitável e responsável por mortes, doenças e alto custo aos sistemas de saúde, assim como afeta indiretamente a qualidade de vida do cidadão e da sociedade. No Brasil, 443 pessoas morrem por dia em decorrência do tabagismo; cerca de 162 mil mortes anuais poderiam ser evitadas, e mais de R$ 125 bilhões de reais são os custos dos danos produzidos pelo cigarro no sistema de saúde e na economia, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Nacional do Câncer (INCA) em 2022.

Estudo do Ministério da Saúde sobre o tema, o Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel 2019) aponta que Salvador é uma das cinco cidades brasileiras com menor índice de fumantes entre pessoas com idade igual ou acima dos 18 anos, com 5,4% da população. No Brasil, esse número é de 9,8%. A capital baiana só fica atrás de Teresina (4,4%), Aracaju (4,7%), São Luíz (4,8%) e Manaus (5,2%). Além disso, Salvador apresenta a menor frequência de fumantes passivos em domicílio (2,9%).

Confira a lista de unidades do PMCT:

CENTRO DE SAUDE MENTAL OSWALDO CAMARGO

USF ÚRSULA CATHARINO GARCIA

USF DO ALTO DAS POMBAS

USF IVONE SILVEIRA CALABAR

UBS DR. CESAR DE ARAÚJO

USF DO CANDEAL PEQUENO

UBS MAJOR COSME DE FARIAS

USF SANTA LUZIA

USF CLAUDELINO MIRANDA

UBS RODRIGO ARGOLO

USF MATA ESCURA

USF CALABETÃO

USF CAJAZEIRAS XI

USF BOCA DA MATA

SERVICO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA SÃO FRANCISCO

UBS DR. PÉRICLES ESTEVES CARDOSO BARBALHO

CENTRO DE SAUDE MENTAL E REABILITACAO ÁLVARO RUBIM DE PINHO

UBS MINISTRO ALKIMIN

USF JOANES LESTE

USF PROFESSOR EDUARDO MAMEDE

UBS DR. ORLANDO IMBASSAY

USF VILA VERDE

USF SAN MARTIN

USF VALE DO CAMBONAS

USF CANABRAVA

UBS CASTELO BRANCO

USF SAN MARTIN II

USF DEPUTADO LUIZ BRAGA

USF BOM JUÁ

USF ALTO DE COUTOS II

USF FAZENDA COUTOS I

HOSPITAL ESPECIALIZADO OCTÁVIO MANGABEIRA

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA

USF MUSSURUNGA I

USF KM 17 DE ITAPOAN

UBS PROFESSOR BEZERRA LOPES

USF ILHA AMARELA

USF ALTO DA TEREZINHA

MULTICENTRO DE SAUDE AMARALINA DR. ADRIANO PONDÉ

USF JAQUEIRA DO CARNEIRO

USF SÃO JOÃO DO CABRITO