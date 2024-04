Salvador recebe 40º campo com gramado sintético em Tancredo Neves | A TARDE

Foi entregue neste sábado, 30, a Arena Gbeiru, o 40º campo com grama sintética de Salvador, em Tancredo Neves. Com investimento de quase R$900 mil, o campo ganhou intervenções como construção de mureta e vestiário, reforma da arquibancada, instalação de novos alambrados, traves, rede e cobertura.

As melhorias foram realizadas pela Superintendência de Obras Públicas (Sucop), vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), e até o fim do ano, a prefeitura de Salvador pretende entregar 100 campos com grama sintética para fomentar o esporte na capital baiana.

“O esporte é saúde, disciplina, foco, respeito às regras e à hierarquia, além de profissão e inclusão. Quando um jovem de comunidade se destaca no esporte, ele se torna exemplo para outros no bairro. Além disso, contribui para a diminuição da violência, ajudando a afastar as crianças e jovens da criminalidade. É com essa visão que a gente investe nessa área”, completou.

A Arena Gbeiru também ganhou novo sistema de iluminação, mais moderno e eficiente, com 24 projetores em LED. A ação foi realizada por meio da Diretoria de Iluminação Pública da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Dsip/Semop).

A cerimônia simbólica de inauguração contou com as presenças do prefeito Bruno Reis, demais gestores municipais e populares.

“Na semana do aniversário da cidade, está sendo entregue esse equipamento esportivo totalmente requalificado para a população dessa região, que irá funcionar não só para o lazer e incentivar a prática de esportes, como também cumprirá o papel social de integrar a comunidade que dela fizer uso”, afirmou o titular da Sempre, Júnior Magalhães.

Homenagem

A Arena Gbeiru homenageia um personagem pertencente à tradição oral do bairro, construída e preservada pelos terreiros de candomblé. Gbeiru veio escravizado da Nigéria à Salvador, nos idos de 1820, e se tornou cativo dos Silva Garcia, braço da família Garcia D’Ávila e donos da Fazenda Campo Seco, onde hoje está localizado o bairro Beiru/Tancredo Neves. Com o tempo e muito trabalho, conquistou a confiança dos proprietários e ganhou até mesmo um terreno, onde construiu um quilombo. Sendo assim, deu origem ao primeiro nome da localidade e que permanece até hoje.

Próximas entregas

Ainda dentro da programação pelo aniversário de Salvador, o prefeito Bruno Reis anunciou que, na próxima semana, estão previstas mais ações a serem realizadas na cidade. Dentre elas está a assinatura da ordem de serviço para a construção da Arena Multiuso, na Boca do Rio; a inauguração da Escola Municipal Clériston Andrade, em São Marcos, a maior já construída pela Prefeitura até o momento; a inauguração da Unidade de Saúde da Família da Polêmica; e a entrega de nova etapa do programa Mané Dendê, no Subúrbio.