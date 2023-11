Salvador recebe evento gratuito sobre empreendedorismo nesta segunda | A TARDE

O Centro de Convenções de Salvador, na Boca do Rio, sediará nesta segunda-feira, 23, das 13h às 21h, o evento gratuito “Os Donos do Negócio”.



A expectativa dos organizadores é inscrever 3 mil pessoas na convenção, que é fruto de parceria do Sebrae com escritora Uliana Ferreira, autora do best seller "A Dona do Negócio". As inscrições podem ser feitas no site do evento.

Foram convidados quatro palestrantes, incluindo Uliana, que terão como objetivo despertar, em um nível mais profundo, os comportamentos de um modelo mental empresarial, dando lugar ao foco no crescimento e não mais na sobrevivência.

“O empreendedor que busca se aprofundar em seu desenvolvimento pessoal e comportamental consegue estar à frente de muitas pessoas, porque isso ajuda a tomar decisões mais rápidas e assertivas, além de identificar novas oportunidades de negócio”, aborda Uliana.

Também farão apresentações no evento a jornalista e apresentadora Juliana Goes, que abordará sobre inteligência emocional; o criador de conteúdo e especialista em marketing digital Rapha Falcão, que discutirá a respeito de inteligência digital; e o consultor em transformação de processos de negócios, Jones Ferreira, que explicará sobre processos de negócio e experiência do cliente (CX).