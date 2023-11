Salvador recebe Feira da Gestante nesta quarta | A TARDE

Começa nesta quarta-feira, 25, a 5ª Edição da Feira da Gestante. O evento gratuito vai até o domingo, 29, no Shopping da Bahia, com itens a partir de R$ 1.

Segundo os organizadores, esta será a última feira de gestante do ano. As primeiras 200 clientes diárias serão presenteadas com um body para seu bebê.

Ao todo, mais de 40 expositores participarão do evento.





Serviços Evento: 5ª Edição da Feira da Gestante em Salvador Data: 25 a 29 de outubro, quarta a domingo Horário: Das 12h às 21h (quarta a sábado); Das 13h às 20h (domingo) Local: Shopping da Bahia, Estacionamento 3³ piso, Caminho das Árvores, Salvador Entrada: Gratuita