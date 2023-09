Salvador recebe festival voltado para organizações com intuito social

A capital baiana receberá, na tarde desta terça-feira, 19, a partir das 14h, a primeira edição do Festival Descentraliza Impacto, fruto da parceria entre o Instituto Sabin e o Impact Hub Brasil, com apoio da Plataforma Impacta Nordeste. O evento gratuito, que tem a intenção de fortalecer e expandir a agenda de impacto social no Brasil, ocorrerá no espaço Colabore, localizado no Parque da Cidade, no bairro do Itaigara.

De acordo com Gabriel Cardoso, gerente-executivo do Instituto Sabin, o festival aproximará organizações com propósito social e idealizadores de projetos de impacto locais com redes nacionais e globais. “A ideia é que a gente traga uma discussão que muitas vezes ocorre somente a partir do Sudeste para outras regiões do Brasil, que é a de iniciativas, investimentos e negócios de impacto. Então, vamos mostrar como as organizações podem gerar impacto social positivo por meio da sua atuação regional”, destaca.

Cardoso pontua que o evento, que também será transmitido online (o link pode ser acessado no https://www.instagram.com/instsabin/), terá a participação de vários atores do ecossistema social de Salvador, a exemplo de representantes do poder público, da iniciativa privada, do terceiro setor e pesquisadores da academia, que irão compartilhar experiências e insights sobre como têm trabalhado a agenda de impacto em diversos setores.

Além disso, o público se envolverá em atividades práticas, como o workshop “Canva de Impacto”, que visa à co-criação de uma ferramenta para transformar ideias em ações concretas, com a definição de metas e estratégias para alcançar os objetivos de impacto social. Os participantes ainda participarão de uma feirinha com os produtos das organizações participantes no evento e de um happy hour de confraternização. Depois de Salvador, o festival irá para a cidade de Boa Vista, em Roraima.

Ações do Instituto Sabin na Bahia

Criado em 2005, o Instituto Sabin, que é responsável pelo investimento social do Grupo Sabin, atua em três grandes eixos: a promoção da saúde integral e do bem-estar de pessoas em situação de vulnerabilidade; o fortalecimento de ecossistemas e organizações de impacto; e o engajamento social e filantropia.

Na Bahia, o Instituto já desenvolveu ações em 22 municípios, incluindo Salvador, beneficiando 31 organizações. Uma das ações, na capital baiana, é feita em parceria com a Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Gabriel Cardoso destaca que a iniciativa visa promover, com o apoio de professores e estudantes, o suporte técnico e orientação a negócios de impacto social de comunidades em Salvador.

Além disso, o Instituto Sabin, em parceria com o Plataforma Impacta Nordeste, apoia soluções de negócios de impacto e Organizações da Sociedade Civil (OSCs) para o campo da saúde nos estados da Bahia, Maranhão e Piauí por meio do Impulsio.ne Saúde. O programa tem como missão estimular soluções para os principais desafios sociais da região Nordeste em parceria com empresas e organizações.