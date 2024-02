Salvador recebe fórum que discutirá nova lei de licitações | A TARDE

O Instituto Brasileiro de Gestão por Resultados (IBGR), realizará nos dias 3 a 5 de abril de 2024, o fórum ‘Os Mestres da Licitação Pública’. O evento será realizado no Auditório da União dos Municípios da Bahia (UPB) e reunirá especialistas em direito e gestão pública de todo o país.

O objetivo do evento é promover a discussão e o debate sobre as mudanças propostas na legislação de licitações no Brasil. Especialistas nacionais e regionais como Ícaro Wener, Paulo Alves, Luana Carvalho e André Malheiros trarão informações atualizadas e relevantes para gestores públicos, empresas do setor privado e demais envolvidos no processo de licitação, realizando troca de experiência entre os envolvidos.

“A nova lei traz mudanças significativas no processo de contratação pública, como a ampliação do uso do pregão eletrônico e a criação de novas modalidades de licitação, o que impactará diretamente a dinâmica das contratações públicas no país. Portanto, é essencial discutir e entender as implicações dessas mudanças para garantir um processo mais eficiente, transparente e correto”, diz Karyne D´Avila, diretora administrativa do IBGR.

O fórum contará com uma programação diversa, incluindo palestras, painéis, cases de sucesso, workshops e debates, e será realizada pela manhã e pela tarde. Para Karyne, o objetivo de realizar o evento em Salvador, é trazer a possibilidade de descentralizar a discussão sobre o tema e promover a democratização do acesso à informação, para “construir um cenário mais aberto e transparente nas licitações”

“Salvador é uma importante cidade brasileira, com diversas obras e contratações públicas em andamento, o que torna o local propício para discutir os impactos e desafios da nova legislação no contexto regional”

Para se inscrever, basta entrar no site da IBGR pelo link. O evento é apoiado pela União dos Municípios da Bahia (UPB) e pela União dos Vereadores da Bahia (UVB-BA).