Salvador recebe mais de 30 novos ônibus | A TARDE

A população de Salvador passou a contar desde o último sábado, 27, com novos ônibus para compor a frota de linhas da cidade.

Ao todo, a cidade receberá este ano 188 veículos novos, dos quais 58 serão para o BRT e 130 vão integrar a frota do Sistema de Transporte Coletivo por Ônibus (STCO). Destes, sete já estão em operação na nova linha do BRT, a B4, que começou a operar na última quinta,25, e outros 25 começaram a circular em linhas do STCO desde o final de semana.

Os ônibus fazem parte da renovação de frota, e além de serem climatizados e serem acessíveis, ainda possuem o novo motor Euro 6, que é menos poluente por emitir uma quantidade menor de gases na atmosfera. Todos os novos veículos foram apresentados na última quinta-feira (25), durante a entrega do trecho 2 do BRT.

Os novos ônibus serão distribuídos para três regiões da cidade. Dez deles irão para a linha 1133 – Terminal Acesso Norte x Pernambués, enquanto outros 15 ônibus serão distribuídos para os bairros de Fazenda Grande do Retiro (10 veículos) e Doron/Cabula (cinco veículos), onde irão operar no sistema multilinhas, ou seja, não terão uma linha fixa e poderão atender mais de uma linha do bairro.