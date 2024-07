Salvador recebeu 50 mil toneladas de asfalto no 1º semestre

m média, cerca de 20 equipes são mobilizadas diariamente - Foto: Iann Jeliel/Secom PMS

No primeiro semestre deste ano, aproximadamente 50 mil toneladas de asfalto foram aplicadas para reparar as ruas de Salvador como parte da Operação Tapa-Buracos, realizada pela Prefeitura de Salvador através da Secretaria de Manutenção da Cidade (Seman). Em média, cerca de 20 equipes são mobilizadas diariamente, abrangendo áreas como Palestina, Suburbana, Cidade Baixa, Centro, Avenida ACM, Itaigara, Valéria e outras localidades com alto tráfego de veículos ou frequentemente afetadas por chuvas.

Durante a operação, é feita a remoção da camada danificada do asfalto na área afetada. Em seguida, é aplicado óleo betuminoso seguido por outra camada de asfalto, variando de dez a trinta toneladas de massa asfáltica por buraco, conforme necessário. Ao final da aplicação, uma máquina especializada realiza a compactação, pressionando o asfalto contra o solo. Após esse processo, a via está novamente liberada.

Morador da região da Cidade Baixa, Fabio Ramos diz que cuidar da infraestrutura da cidade é importante para evitar alagamentos e problemas futuros. “Já enfrentamos sérios problemas com chuvas aqui. Quando as equipes vêm e fazem o serviço, melhora bastante”, completa.

