Salvador registra 64% de ocupação hoteleira em 2023, maior taxa média | A TARDE

Salvador registrou em 2023 uma taxa média de ocupação dos meios de hospedagem de 64%, superior ao observado no ano anterior, que foi de 59,2%. Esse é o melhor índice na capital baiana em toda a série histórica, iniciada em 2014, através da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS/IBGE). A movimentação de visitantes endossa a pesquisa recente divulgada pelo Ministério do Turismo, revelando que Salvador é o destino turístico nacional mais desejado pelos brasileiros.

A pesquisa compõe o Boletim de Análise Conjuntural do Turismo na Bahia, elaborado pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI). Em 2024, a capital baiana segue batendo recordes de visitação. De acordo com dados do Observatório do Turismo, vinculado à Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador (Secult), a cidade registrou em janeiro a chegada de 861.586 turistas, um incremento de 0,8% em relação ao mesmo mês do ano anterior, quando foram 855.102 visitantes.

Gegê Magalhães, diretor de Turismo da Secult, destaca que os dados são resultado de um forte trabalho de fomento à atividade turística que vem sendo desenvolvido pela Prefeitura nos últimos anos. “É fato que a nossa capital tem potencial incrível para a atividade turística. Porém, aliado a isso, temos também desenvolvido uma política cultural com muitas ações para aperfeiçoar esse segmento. O trabalho visa receber nossos visitantes sempre da melhor forma, desde o receptivo até a despedida”, diz.

A Secult realiza uma série de ações para melhor receber os turistas e orientá-los sobre as opções de hospedagem e roteiros turísticos. O visitante é acolhido desde a chegada por equipes que realizam o trabalho receptivo no aeroporto, rodoviária, porto e rodovias. Além disso, há presença maciça de promotores nas ruas, especialmente nos pontos turísticos, para falar da cidade e divulgar o site salvadordabahia.com, ferramenta digital que apresenta serviços e opções de lazer e gastronomia na capital baiana.

Presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis Regional Bahia (ABIH-BA), Wilson Spagnol considera que os dados de 2023 da pesquisa do IBGE confirmam a tendência de crescimento das taxas de ocupação da rede hoteleira de Salvador. “O ritmo superior a 4% em relação a 2022 também foi verificado na Pesquisa Conjuntural de Desempenho da hotelaria de Salvador, feita pela ABIH-BA”, reforça, trazendo mais um indicador de crescimento.

Segundo ele, em 2023 a rede hoteleira obteve patamar de ocupação muito similar aos melhores anos anteriores à pandemia: “Podemos destacar o segundo semestre com forte demanda na cidade, com vários meses registrando as maiores taxas da série histórica”, assinala o presidente da ABIH-BA.

Gegê Magalhães também destaca o crescimento das plataformas online que permitem que as pessoas aluguem seus próprios imóveis, como apartamentos, casas ou quartos. “Temos registrado que em Salvador esse tipo de hospedagem alternativa também tem crescido muito. Essa nova forma ganhou popularidade rapidamente, oferecendo aos hóspedes uma alternativa aos hotéis tradicionais e aos anfitriões uma oportunidade de gerar renda com os seus imóveis”, explica.

Publicações relacionadas