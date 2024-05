Salvador registra manhã de chuva e trânsito intenso | A TARDE

A Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador) alerta aos motoristas que irão enfrentar o trânsito da capital baiana nesta segunda-feira, 22, para os cuidados com a pista molhada e pontos de alagamentos nas principais ruas e avenidas da cidade.



A expectativa da Defesa Civil (Codesal) é que o dia seja chuvoso em praticamente todos os bairros. A Transalvador já registra trânsito intenso na Avenida Paralela, sentido Rodoviária, Estrada de Pirajá, Avenida Afrânio Peixoto (Suburbana), sentido Calçada, além da Estrada do Derba, no sentido BR-324.



