Salvador registrou 178 tiroteios no mês de julho, diz levantamento

Salvador segue em alta no quesito violência. Durante o mês de julho, a capital baiana e Região Metropolitana registraram um total de 178 tiroteios, com 151 mortes e 36 feridos, segundo o levantamento do instituto Fogo Cruzado (confira o mapa da violência abaixo).

De acordo com a pesquisa, do total de tiroteios registrados, 67 ocorreram durante ações e operações policiais, quando 64 pessoas foram mortas e 12 feridas. Dentre os óbitos em operações, duas delas foram por bala perdida. O Fogo Cruzado ainda informou que julho foi o mês com o maior número de pessoas mortas em ações policiais desde o início do mapeamento, em julho de 2022.

Segundo o levantamento, julho foi o mês com maior número de mortes por bala perdida, com quatro vítimas. Ainda no mês de julho foi registrada a primeira morte de uma criança por bala perdida em 2023.

O Fogo Cruzado classifica “vítimas de balas perdida” como uma pessoa que não tinha nenhuma ligação, participação ou influência sobre o evento (nem praticando, nem sofrendo a ação) no qual houve disparo de arma de fogo, sendo mesmo assim atingida.

Ainda no mês de julho, por conta dos frequentes episódios de tiroteios, algumas escolas foram obrigadas a interromper as suas atividades. Os casos ocorreram nos bairros do Costa Azul, Santa Cruz e Complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador, prejudicando o ano letivo de diversos alunos.

Mapa da violência armada:

- Salvador: 131 tiroteios, 102 mortos e 23 feridos

- Camaçari: 22 tiroteios, 26 mortos e 7 feridos

- Lauro de Freitas: 6 tiroteios, 4 mortos e 3 feridos

- Simões Filho: 5 tiroteios e 7 mortos

- Mata de São João: 4 tiroteios, 1 morto e 2 feridos

- Madre de Deus: 3 tiroteios, 2 mortos e 1 ferido

- Candeias: 2 tiroteios, sem vítimas

- Dias D’Avila: 2 tiroteios e 4 mortos

- São Francisco do Conde: 2 tiroteios e 2 mortos

- Vera Cruz: 1 tiroteios e 1 morto

Durante o mês de julho, os bairros mais afetados pela violência armada em Salvador e Região Metropolitana foram:

- Fazenda Grande do retiro (Salvador): 8 tiroteios, 5 mortos e 1 ferido

- Castelo Branco (Salvador): 7 tiroteios, 7 mortos e 2 feridos

- Federação (Salvador): 6 tiroteios e 4 mortos

- Lobato (Salvador): 5 tiroteios, 2 mortos e 1 ferido

- Beiru/Tancredo Neves: 4 tiroteios e 3 mortos