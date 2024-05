Salvador retoma vacinação da dengue e amplia público para a gripe | A TARDE

A Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), retoma nesta quinta-feira, 2, a partir das 10h, a aplicação da vacina contra a dengue em 80 pontos de vacinação.

De acordo com a pasta, estão habilitados para a imunização cerca de 187 mil pré-adolescentes e adolescentes de 10 a 14 anos.

A volta da estratégia de imunização contra a arbovirose acontece após a chegada de nova remessa de lote pelo Ministério da Saúde (MS). A capital foi contemplada com 21.994 doses.

Por conta de determinação do Ministério da Saúde, Salvador ampliará para a população geral, a partir de seis meses, a vacina contra a gripe. Ou seja, além dos grupos prioritários, qualquer pessoa com idade igual ou superior a 6 meses poderá se proteger contra a Influenza.

A dose está disponível em mais de 100 postos de saúde, das 8h às 17h. Até o momento, a SMS já imunizou 180 mil pessoas contra a doença.

Para tomar a vacina da dengue, é necessário apresentar o Cartão SUS de Salvador e documento original com foto; em relação à Influenza, é preciso do cartão de vacina e documento original com foto.

A lista de postos para ambas as estratégias, dengue e gripe, está disponível no Instagram @smssalvador.