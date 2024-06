Salvador sedia conferência ONU Intercolegial até sexta-feira

Colégio Antônio Vieira, no Garcia, sedia ONU Intercolegial a partir desta terça. - Foto: Divulgação

Desta terça, 11, até sexta, 14, Salvador reúne estudantes de diversos estados brasileiros, na terceira edição da ONU Intercolegial. O evento é uma simulação de conferência das Nações Unidas e terá transmissão pelo Youtube.

O projeto foi adotado no Brasil pela Rede Jesuíta de Educação Básica (RJE), entre as ações de valorização do protagonismo juvenil. É a primeira vez que a capital baiana sedia o evento, A abertura oficial está prevista para esta terça, 11, às 10h30, na Sala de Arte Sálua Chequer, no Colégio Antônio Vieira, no bairro do Garcia.

Na ONU Intercolegial, os jovens, vestidos formalmente, assumem papéis diversos, a exemplo de secretários-gerais e delegados representantes dos países. Em conferência, eles proferem discursos e debatem sobre temas bem reais tratados pelas Nações Unidas, como a dependência mundial do dólar e a expressividade global do Brics (bloco econômico formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e outros), as tensões geopolíticas entre a Venezuela e a Guiana, além do papel do Conselho de Segurança da ONU visando assegurar a paz, entre outros.

Estarão, assim, representados no evento o G-20 (grupo dos 20 países com as maiores economias do mundo); a Organização dos Estados Americanos (OEA), o Conselho Econômico e Social das Nações Unidas (Ecosoc), além do The United Nations Historical Security Council (UNHSC), que é o Conselho de Segurança Histórica das Nações Unidas, este com debates somente em inglês.

Haverá também uma simulação de sessão na Câmara dos Deputados brasileira, que vai debater a crise econômica dos anos 90 e impeachment do presidente Fernando Collor. Como em um grande congresso, os jovens também cuidam da parte logística e promovem entrevistas coletivas, entre outras ações relativas à imprensa.

Mais informações podem ser obtidas nos sites da RJE (redejesuitadeeducacao.com.br), do Vieira (colegioantoniovieira.com.br) ou do evento (https://onuintercolegial.com.br/), além do instagram (@onuintercolegial).