Salvador sedia edição 2023 do EndoBahia no Hospital Mater Dei | A TARDE

A Endobahia - Jornada De Endoscopia de Coluna da Bahia - acontece em Salvador de quinta-feira, 12, até domingo, 15. O evento acontece no Hospital Mater Dei, localizado na Av. Vasco da Gama, e vai receber médicos e cirurgiões do Brasil e do Chile, além de outros profissionais ligados à área de saúde.

Tendo como mote o tema: “Liderança em cirurgia endoscópica de coluna: como minimizar as complicações e potencializar os ganhos dos pacientes”, o evento terá a participação de aproximadamente 40 cirurgiões de coluna, promovendo uma verdadeira integração de especialistas de dor, neurologia, anestesiologia e ortopedia, por mais de 10 horas diárias de programação simultânea em duas salas.



A abertura do evento vai ser realizada pelo diretor Médico da Rede Mater Dei Brasil, Dr. Felipe Salvador Ligorio. Na ocasião, será realizado um minuto de silêncio em homenagem aos médicos vítimas de assassinato por engano no Rio de Janeiro.



“Desde 2019 estamos realizando esse evento, que já faz parte do calendário baiano de congressos de saúde e é aguardado ansiosamente pelos profissionais do setor, já que surgiu com uma ideia de fomentar a cirurgia endoscópica da coluna na Bahia, mas se tornou a maior jornada de endoscopia do Brasil que já está se internacionalizando. Para este ano, teremos uma novidade, a participação de um convidado estrangeiro, o Dr. Álvaro Dowling Montalva, especialista em cirurgia de coluna e que está vindo diretamente do Chile”, declarou Alexandre Andrade, idealizador do projeto.



Programação social



Além das palestras, rodas de conversas e apresentações científicas, que serão realizadas no Mater Dei, haverá também eventos sociais para networking e interação, no Hotel Novotel Rio Vermelho. Nos dois primeiros dias de evento, serão realizados pocket shows e programação infantil.



Para o EndoBahia 2023, são esperadas aproximadamente 250 pessoas nos três dias. As inscrições estão abertas no Sympla, através do link: https://www.sympla.com.br/evento/endobahia-salvador-2023/1987702?referrer=endobahia.com. A programação completa pode ser conferida no site https://endobahia.com/programacao.