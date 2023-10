Salvador sedia Fórum Baiano de Direito das Cidades em novembro | A TARDE

O 1º Fórum Baiano de Direito das Cidades vai acontecer, no dia 30 novembro, na Pupileira, localizada no bairro de Nazaré, em Salvador. O evento é uma realização da Associação Comercial da Bahia, através da sua Diretoria de Sustentabilidade, em parceria com o Instituto Baiano de Direito Imobiliário (IBID).

As instituições estão unidas com o objetivo de trazer uma visão a respeito da importância do ordenamento das cidades na construção de uma política urbana sustentável. O público alvo é formado por empresários, advogados, gestores, estudantes, agentes políticos, membros do Judiciário e jornalistas.



O evento tem por objetivo promover discussões relacionadas aos espaços urbanos, com a presença de profissionais do setor público (dos três poderes políticos) e privado, com experiência e referibilidade, oferecendo uma oportunidade de troca interdisciplinar de conhecimento e experiência.