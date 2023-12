Salvador será uma das cidades-sede do G20, anuncia Bruno Reis | A TARDE

O prefeito Bruno Reis anunciou nesta quarta-feira, 6, que Salvador será uma das 13 cidades-sede que receberão reuniões temáticas do G20 no próximo ano. O Brasil assumiu pela primeira vez a presidência do grupo, que reúne as 19 principais economias do mundo, a União Europeia e, a partir deste ano, também a União Africana. As reuniões ministeriais estão previstas para iniciar em fevereiro de 2024.

“Ano que vem, Salvador vai receber uma série de encontros de grupos de trabalho do G20, e a Prefeitura vai dar todo o apoio institucional e operacional. Já estamos fazendo a devida articulação junto ao governo federal, dando apoio e a infraestrutura necessária para a realização e para que nós possamos receber aqui esses grandes líderes mundiais que vão discutir o futuro do Brasil e do mundo”, afirmou o prefeito.

Ao longo do mandato, que dura um ano, o Brasil organizará mais de 100 reuniões de grupos de trabalho, que serão realizadas tanto virtual quanto presencialmente, e cerca de 20 encontros ministeriais, culminando com a Cúpula de Chefes de Governo e Estado que será realizada no Rio de Janeiro, entre os dias 18 e 19 de novembro de 2024.

“Acho que é um reconhecimento ao grande momento que vive em Salvador, há o desejo de todos de virem a Salvador e que poderão ter a oportunidade para trabalhar, para discutir os problemas globais, mas também é um momento em que as pessoas podem conhecer a nova Salvador que nós estamos construindo”, salientou o prefeito.

O G20 é um grupo formado pelos ministros de finanças e chefes dos bancos centrais das 19 maiores economias do mundo mais a União Africana e União Europeia. Também é o principal fórum de cooperação econômico internacional. Desempenha um papel importante na formação e fortalecimento da arquitetura e governança globais em todas as principais questões econômico internacionais.