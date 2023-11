Salvador: servidores aprovam lockdown da mobilidade | A TARDE

Servidores da Transalvador e da Secretaria Municipal de Mobilidade, vão aderir, na próxima terça-feira, 7/11, um esquema de lockdown dos serviços por 72 horas, e atenderão apenas ocorrências urgentes.

A decisão foi anunciada após assembleia da categoria, realizada na manhã de hoje, para chamar atenção das autoridades sobre os riscos de, conforme eles, ficarem sem os serviços de assistência à saúde. Além disso, apontam a precariedade do complexo predial, no Vale dos Barris, que tem unidades condenadas pela Defesa Civil e Bombeiros.

De acordo com a Associação dos Servidores em Trânsito e Transporte (ASTRAM), os trabalhadores estão sofrendo com o descaso e a inércia negocial nas demandas represadas, principalmente na Transalvador. Segundo o presidente Luiz Bahia, as diversas reuniões tem sido infrutíferas e apenas postergam encaminhamentos urgentes. "Temos um prédio prestes a ruir e viaturas que não são adequadas ao trabalho. Corremos risco de ficar sem atendimento médico e nosso Plano de Carreira está com negociações estagnadas. A cidade precisa de novos agentes de trânsito e a autarquia não convoca aprovados no concurso. Estamos rodando em círculos sem sair do lugar em negociações que não acontecem de fato", reclama Bahia.