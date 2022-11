Salvador tem dia D de vacinação multi e contra Covid-19

Acontece neste sábado, 19, das 8h às 16h, em Salvador, o Dia D de vacinação. A imunização ocorre contra a Covid-19 e Influenza.

Para atender a demanda, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) vai disponibilizar 48 salas de vacina e dois drive-thrus, localizados no 5º Centro de Saúde, nos Barris, e no Atakadão Atakarejo, no Subúrbio.

Segundo a SMS, são 750 mil faltosos da 4ª dose adulto contra a Covid-19, 573 mil para a 3ª dose e 224 mil para a 2ª dose. Quanto aos menores, há o registro da ausência de mais de 17 mil indivíduos com 12 anos ou mais, 24,8 mil com 5 a 11 anos e 34,7 mil com 3 a 4 anos.

A estratégia completa com público e pontos de vacinação será divulgada ainda nesta sexta-feira, 18.