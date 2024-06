Salvador tem madrugada chuvosa e dia será de mais chuva | A TARDE

A capital baiana amanheceu sob um céu carregado e uma previsão meteorológica que exige atenção redobrada. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Salvador está sob alerta laranja, o que indica a possibilidade de chuvas intensas ao longo do dia.

A madrugada foi marcada por chuva, deixando as ruas e avenidas com pistas molhadas, aumentando o risco de acidentes no trânsito. Motoristas devem redobrar a atenção.

O alerta laranja emitido pelo Inmet para Salvador é mais severo que o alerta amarelo vigente em todo o litoral da Bahia. Esse alerta significa que são esperadas chuvas de maior intensidade na capital, com um volume estimado em cerca de 55 mm ao longo do dia. Ou seja, sair de casa sem um guarda-chuva não é uma opção para os soteropolitanos nesta quarta-feira.

Ao contrário dos dias ensolarados típicos da cidade, hoje as temperaturas estarão mais amenas. Os termômetros deverão registrar mínimas de 24°C e máximas de 29°C.

