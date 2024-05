Salvador tem previsão de trovoadas e chuvas isoladas; confira | A TARDE

Após uma semana de fortes chuvas, o tempo deve ficar de nublado a parcialmente nublado até domingo, 28, em Salvador. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há chances de pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante todo o final de semana

De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), neste sábado, 27, há chances de 70% de chuva, que pode cair a qualquer momento e no domingo de 60%, também a qualquer hora do dia.

As temperaturas deverão variar entre 25°C e 30°C.