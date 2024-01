Salvador terá 1ª Parada do Orgulho da Pessoa com Deficiência | A TARDE

Acontece no domingo, 21, a 1ª Parada do Orgulho de Pessoas com Deficiência (PcD) de Salvador. Organizado pela ONG Vale PCD e o coletivo Quilombo PCD, o evento é o primeiro da iniciativa realizado no Nordeste. Em 2023, a parada foi sediada em São Paulo.

A concentração será às 12h, no Farol da Barra. Para Julia Piccolomini, vice-presidente do Vale PCD, essa manifestação une as pessoas com deficiência e todas aquelas que valorizam a diversidade.

“Para PcD, a ocupação começa nas ruas. A partir do nosso orgulho em mostrar quem somos e evidenciar que a falta de acessibilidade nos priva de demonstrar nosso potencial para a sociedade”, afirma.

O presidente do Quilombo PCD Marcelo Zig ressalta a importância da Parada do Orgulho PCD acontecer fora do eixo Rio/São Paulo. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Nordeste apresenta 5,8 milhões de pessoas com deficiência, o equivalente a 10,3% do total.

Marcelo Zig lamenta, entretanto,que as poucas estatísticas sobre PcD alertam para um triste quadro na capital baiana. “Salvador não permite que a gente tenha direito pleno de participação social, cultural e de entretenimento. A Parada é importante para mostrar que não queremos caridade, mas sim respeito com a nossa humanidade e dignidade. Acredito que isso influencie por políticas públicas mais efetivas como, por exemplo, o real funcionamento da Lei Brasileira de Inclusão (LBI)”, explica Zig.

O evento contará com um espaço seguro com a presença de recursos de acessibilidade (como audiodescrição e intérprete de Libras) em ambientes públicos, o que reforça a importância da diversidade e da valorização dessas ferramentas. Além disso, a Parada ainda contará com apresentações de artistas com deficiência.

Serviço

O que: 1ª Parada PcD de Salvador

Local: Farol da Barra

Data: 21 de janeiro de 2024 (domingo)

Horário: Concentração às 12h

Realização: ONG Vale PCD e Coletivo Quilombo PCD